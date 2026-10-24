DİŞHEK-SEN üyesi diş hekimleri Sağlık Bakanlığı önünde iş yükü talebini dile getirdi - Son Dakika
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DİŞHEK-SEN üyesi diş hekimleri Sağlık Bakanlığı önünde iş yükü talebini dile getirdi

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DİŞHEK-SEN üyesi diş hekimleri Sağlık Bakanlığı önünde iş yükü talebini dile getirdi
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DİŞHEK-SEN üyesi diş hekimleri, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerini Sağlık Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla dile getirdi. Banu Yıldırım, iş yükünün azaltılması, tedavi sürelerinin uzatılması ve mali hakların iyileştirilmesini talep etti.

Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) üyesi diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bakanlık binası girişinde toplanan sendika üyeleri, taleplerinin yer aldığı dövizler taşıyarak, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Banu Yıldırım, kamu diş hekimlerinin iş yükünün azaltılması, tedavi sürelerinin uzatılması ve mali haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Yıldırım, kamuda diş hekimi istihdamının artırılmasını, Ağız ve Diş Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmasını talep etti.

Kaynak: AA
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