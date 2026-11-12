Dışişleri Bakan Yardımcıları Antalya'da BM ve ABD'li yetkililerle görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcıları Antalya'da BM ve ABD'li yetkililerle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcıları Ekinci ve Gümrükçü, COP31 kapsamında Antalya'da görüşmeler yaptı. Ekinci BM Genel Sekreter Yardımcısı Jorge Moreira da Silva ile, Gümrükçü ise ABD'li Senatör Whitehouse, Surinam Bakanı Bouva ve CARICOM Genel Sekreteri Barnett ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Berris Ekinci ve Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci, COP31 çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü de COP31 kapsamında ABD'li Senatör Sheldon Whitehouse ile görüştü.

Gümrükçü, ayrıca Surinam Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Bakanı Melvin Bouva ve Karayipler Topluluğu (CARICOM) Genel Sekreteri Carla Barnett ile görüşme yaptı.

Kaynak: AA
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