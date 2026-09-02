Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Slovenya Bled Stratejik Forumu\'nda Mevkidaşı Pozar ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovenya'nın Bled kentinde Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Büyükelçi Tamara Weingerl Pozar ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Bled Stratejik Forumu marjında Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Büyükelçi Tamara Weingerl Pozar ile bir araya geldi" denildi.