Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Ankara'da, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello'yu kabul etti.
Duran, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Perriello ile görüşmede, diplomatik süreçlerin devamının önemi, çatışmaların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Sudan'daki gelişmelerin bölgesel yansımalarının ele alındığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, ABD'li Temsilci Perriello'yu Ağırladı - Son Dakika
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