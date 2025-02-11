Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'nin başkenti Mogadişu'da mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı ve Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Somali ile gelişen ve stratejik boyuta erişen ikili ilişkileri, son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, 10 Şubat'ta Mogadişu'yu ziyaret ederek Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile görüştü.

Duran, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından da kabul edildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Etiyopya-Somali arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi amacıyla Türkiye'nin başlattığı arabuluculuk girişimi (Ankara Süreci) kapsamında, 11 Aralık 2024'de imzalanan Ankara Bildirisi'nde kabul edilen Teknik Müzakerelerin hazırlıkları ele alındı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Duran'ın Somali'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Duran, 6 Şubat'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı da ziyaret ederek muhataplarıyla verimli görüşmeler yapmıştı.