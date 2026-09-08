Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, TAİK toplantısında ABD ile ilişkileri ele aldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları görüşüldü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün katıldığı TAİK Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, ABD ile ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına yönelik işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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