Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, New York\'ta ICESCO Direktörü Almalik ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, New York'ta ICESCO Direktörü Almalik ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında New York'ta ICESCO Genel Direktörü Salim M. Almalik ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'ta İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) Genel Direktörü Salim M. Almalik ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu marjında İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) Genel Direktörü Salim M. Almalik ile New York'ta görüştü" denildi.
Kaynak: ANKA
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