Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, 29-30 Ağustos'ta Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda başta Gazze meselesi olmak üzere uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin Türkiye'nin yaklaşımı paylaşılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, beraberindeki bir heyetle 29-30 Ağustos 2024 tarihinde Yaounde'de düzenlenecek İİT 50'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. 55 İİT üye ve gözlemci ülkeden katılımın beklendiği toplantıda Türkiye'nin başta Gazze meselesi olmak üzere uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin yaklaşımı paylaşılacak. Türkiye'nin Filistin davasına desteği, Suriye krizinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetleri, Kıbrıs Türkü'nün ve Batı Trakya Türk azınlığının temel haklarının teslim edilmesine yönelik hassasiyeti aktarılacak. Yılmaz'ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.