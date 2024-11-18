Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Vefat Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz\'ın Babası Vefat Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni Üsküdar Sefa Tepesi Camii'nde gerçekleştirildi.

18.11.2024 17:39  Güncelleme: 17:47
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DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmuş Yılmaz için Üsküdar Sefatepesi Camii'inde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Yılmaz'ın cenazesi Çamlıca Mezarlığında toprağa verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Durmuş Yılmaz (75) bugün son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Sefa Tepesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziyeleri Nuh Yılmaz, kardeşi Hüseyin Yılmaz ve anne Nazmiye Yılmaz kabul etti. Durmuş Yılmaz'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika

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