Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya ile vize, göç ve terörizmle mücadeleyi görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya ile vize, göç ve terörizmle mücadeleyi görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile bir araya geldi. Görüşmede vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği dahil ikili ilişkilerin ele alındığı duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile görüştü. Görüşmede, vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği konularının ele alındığı duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile görüştü. Görüşmede, vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerimiz ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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