Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Meksika Büyükelçisi Leon\'u kabul etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon'u kabul etti. Görüşmede, konsolosluk ve terörle mücadele konularında iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı."