Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Meksika Büyükelçisi Leon\'u kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Meksika Büyükelçisi Leon'u kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon'u nezaket ziyareti çerçevesinde kabul etti. Görüşmede konsolosluk ve terörle mücadele konularında iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon'u kabul etti. Görüşmede, konsolosluk ve terörle mücadele konularında iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı."
Kaynak: ANKA
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