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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Ahmet Kerim el Barzanci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Barzanci ve beraberindeki heyet ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda ikili ilişkiler, vize, ikamet, göç, konsolosluk, güvenlik, terörizmle mücadele ve adli işbirliği alanlarına dair ortak gündemdeki meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.