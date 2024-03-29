Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova'nın güneyindeki Prizren ve Mamuşa belediyelerini ziyaret etti.
Serim, ülkedeki tek Türk belediyesi olma özelliğini taşıyan Mamuşa ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüştü.
Bakan Yardımcısı Serim, Mamuşa Merkez Camisi'nde cemaatle bir araya gelerek cuma namazını kıldı.
Daha sonra Prizren'e geçen Serim, Çiriyaz Kardeşler (Motrat Qiriazi) İlkokulu'nu ziyaret etti, Türk öğretmen ve öğrencilerle görüştü.
Kosova Demokratik Türk Partisine (KDTP) ziyarette bulunan Serim, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve KDTP Milletvekili Enis Kervan'la bir araya geldi, Kosova'daki Türk toplumunu ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Prizren'in merkezinde yer alan Şadırvan Meydanı'ndaki Osmanlı döneminden kalan eserleri de inceleyen Serim, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Celal Doğan ve çalışanlarla görüştü.
Serim, iki günlük Kosova ziyaretinin sonunda Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu, NATO'nun ülkedeki Barış Gücü (KFOR) kapsamında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.
Serim, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'den Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı ve askerlerle iftar yaptı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Kosova'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
Siirt'te Kurtalan Caddesi'nde meydana gelen kazada, 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç, 56 DA 742, 56 AG 429 plakalı ve plakaları öğrenilmeyen 3 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri park halindeki diğer araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon için milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi. Silah paketi, MK-84 ve MK-82 bombaları ile 25 adet F-35'i içeriyor. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam eden ABD, yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor.
Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 8 ülkenin temsilcisi, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, sessiz kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Ortak bildiride, Filistin topraklarındaki durumdan duyulan endişe ve antisemitizm ile İslamofobiye karşı birlik mesajı da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, ayrıca İstanbul'da narkotik suçlarına karşı verilen mücadele hakkında bilgi vererek, vatandaşlardan duyumları 112'ye bildirmelerini istedi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı. İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi. Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı. Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?