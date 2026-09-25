Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile New York\'ta Türkevi\'nde görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile New York'ta Türkevi'nde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya açıklamasında görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan ile Kallas'ın Türkevi'nde görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: ANKA
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