Dışişleri Bakanı Fidan, AB Temsilcisi Kallas ile New York\'ta Türkevi\'nde görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan ile Kallas'ın Türkevi'nde görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.