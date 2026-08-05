Dışişleri Bakanı Fidan Amman'da
Hakan Fidan, Amman'da Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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