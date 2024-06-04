Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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4.06.2024 08:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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