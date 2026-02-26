Fidan'dan Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin istikbali için ortaya koyduğu liderlik ve vizyonuyla Türkiye'nin ufkunu genişleten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.