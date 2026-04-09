Fidan'dan İsrail'e Tepki: Oyun Bozanlığı Yaptı, Müzakereler Zorlaştı

09.04.2026 23:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, bölgesel güvenlik ve enerji konularında aşılması gereken engeller olduğuna vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese değinen Fidan, sürecin sahada kırılgan ilerlediğini belirterek, İsrail'in oyun bozanlığı yaptığını ve Lübnan'a geniş kapsamlı bir hava harekatı düzenlediğini, bunun sivil ölümlerine yol açtığını ifade etti. İsrail'in bu provokasyonu nedeniyle müzakerelerin zor geçeceğini vurguladı.

Fidan, müzakerelerin zor ve karmaşık başlıklardan oluştuğunu, özellikle nükleer konularda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için kritik olduğuna dikkat çekerek, enerji güvenliği konularının da tartışıldığını ekledi. Tarafların yapıcı olması gerektiğini belirten Fidan, İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmesi çağrısında bulundu. Müzakerelerin savaşı sona erdirmek için tek somut mekanizma olduğunu vurgulayarak, ateşkesin uzatılabileceğini ifade etti.

Bölgesel güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Fidan, İran'ın bölge ülkeleriyle uzlaşma zeminine gitmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin bölge vizyonundan da bahseden Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, Şeybani ve heyetine teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
