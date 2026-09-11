Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da Vali Zorluoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Diyarbakır'ı ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, ziyaret programı kapsamında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da, Vali Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Diyarbakır'ı ziyaret etti.
Fidan, burada Diyarbakır Valisi Zorluoğlu ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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