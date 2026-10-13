Dışişleri Bakanı Fidan, Erakçi ile çözüm çabalarını telefonda değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Erakçi ile çözüm çabalarını telefonda değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve çatışmalara çözüm bulunmasına yönelik çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.
Kaynak: AA
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