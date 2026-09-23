Dışişleri Bakanı Fidan ile İngiliz mevkidaşı Miliband New York'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile İngiliz mevkidaşı Miliband New York'ta bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile New York'ta görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.
NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Miliband ile New York'ta bir araya geldiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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