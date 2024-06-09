- Dışişleri Bakanı Fidan, KİK Toplantısı'na katıldı
DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da düzenlenen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katıldı.
Öte yandan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün erken saatlerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelmişti.
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