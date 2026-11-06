Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı.
(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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