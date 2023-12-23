Dışişleri Bakanı Fidan, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.
Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıklamıştı.
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