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Dışişleri Bakanı Fidan, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
23.12.2023 - 20:18,
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ANKARA (AA), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Irak, Güvenlik, Dış Politika, Terör, Güncel, Son Dakika

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