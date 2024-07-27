Dışişleri Bakanı Fidan, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

27.07.2024 22:59
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü

VİENTİANE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Güneydoğu Asya, Hakan Fidan, Singapur, Türkiye, Laos, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü - Son Dakika

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