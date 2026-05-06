Dışişleri Bakanı Fidan, Üç Deniz Girişimi 11'inci Zirvesi İçin Hırvatistan'a Gidecek

06.05.2026 02:38
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te 28-29 Nisan'da düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11'inci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil etmek üzere yarın Hırvatistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dubrovnik'teki zirve, Türkiye'nin geçen yılki Varşova Zirvesi'nde girişime "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk zirve olacak.

Bakan Fidan'ın zirvedeki konuşmasında, günümüzde bağlantısallığın sadece fiziksel altyapıyı değil, aynı zamanda ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü ve jeopolitik gelişmelerin bu meselenin kritik önemini ortaya koyduğunu belirtmesi, çatışmaların küresel ekonomiye ve arz güvenliğine verdiği zarara dikkati çekerek, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Türkiye'nin ÜDG'yi aynı zamanda bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren kapsayıcı bir platform olarak gördüğünü ve jeostratejik konumuyla ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak katkı sağlamaya ve bu kapsamda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, günün karmaşık ve birbiriyle ilintili sınamaları karşısında, Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak şekilde yeni bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu, bağlantısallık gündeminin bu noktada önemli ve olumlu bir başlık olabileceğini belirtmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi projelerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara değinerek, Türkiye'nin bağlantısallık koridorlarını rekabet aracı değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirdiğini ifade etmesi bekleniyor.

ÜDG, 2015 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle kurulmuştu. Girişim; Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz bölgesindeki eski ve yetersiz enerji altyapısı, dijital altyapı ve fiziki ulaştırma altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Sadece AB ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği ÜDG'ye Türkiye'nin "Stratejik Ortak" olarak katılımı, 2025 yılında Varşova'da düzenlenen zirvede kabul edildi.

Girişimde Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan "Katılımcı Üye", Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya ve İspanya "Stratejik Ortak"; Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ ise "Ortak Katılımcı Ülke" olarak yer alıyor.

Dubrovnik'te düzenlenecek zirvede İtalya'nın "Stratejik Ortak" olarak ÜDG'ye kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

