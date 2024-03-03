Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde, Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Gabon Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye ve Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakher ile ikili görüşmeler yaptı.
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Günel, hizmetlerini artırmak için destek istedi.
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 25-17, 25-14 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı. Röportaj esnasında Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Olayın büyümesini engellemek için araya giren vatandaşlar sayesinde kavga önlendi. Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City, geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Marcus Rashford'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda Philip Foden'ın 2 golüyle öne geçti. Erling Haaland'ın golüyle skor tayin edildi. Manchester City, puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 6. sırada tamamladı.
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