Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu\'nda mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) münasebetiyle birçok mevkidaşı ile Antalya'da bir araya geldi.
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile görüştü.
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
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