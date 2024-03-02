Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu\'nda AA standını ziyaret etti

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti.

Fidan, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu.

Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.

Fidan, ADF 2024'ün birçok kesimi bir araya getirdiğini, özellikle forum kapsamında düzenlenen panellerdeki konuların özenle seçildiğini belirtti.

ADF'nin herkes için faydalı olmasını istediğini aktaran Fidan, özellikle Stratejik Araştırmalar Merkezinin (SAM) girişimiyle foruma uluslararası ilişkiler alanında akademisyenlerin davet edildiğini, forumda teorisyenler ve pratisyenlerin bir araya gelmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Fidan'a, Özhan tarafından İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Roma Statüsü'nün ihlal edilen maddelerini ortaya koyan olayların kanıtlarını bir araya getiren AA'nın "Kanıt" kitabı takdim edildi.

Özhan, Bakan Fidan'a, Kanıt kitabı ve AA'nın özellikle Gazze'deki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, kitabın çok değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, bizim haber elçimiz." dedi.