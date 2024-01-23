Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.
BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.
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