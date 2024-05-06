Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, Fidan ve Holguin Cuellar'ın fotoğrafına da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Temsilcisini Kabul Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?