Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanı ile Üsküp'te buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Becirovic'in zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.