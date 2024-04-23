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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.