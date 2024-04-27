Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcilik görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi. Diğer atamalar arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi olarak atanması da yer alıyor.

27.04.2024 01:11
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Burak Akçapar, Büyükelçilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika

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