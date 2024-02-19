Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyad ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi. Paylaşımda, tarafların fotoğrafına yer verildi.

19.02.2024 14:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyad ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, tarafların fotoğrafına yer verildi.

Kaynak: AA

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü - Son Dakika
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