Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Güvenlik Zirvesi hazırlıkları ele alındı. Ayrıca, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi de değerlendirildi.

29.02.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Antalya'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklar ele alındı.

Fidan ve Hüseyin, aralık ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından, kısa süre içinde Bağdat'ta yapılması öngörülen Güvenlik Zirvesi'nin takvimini de görüştü.

Taraflar, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi'ni de değerlendirdi.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Irak, Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 18:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement