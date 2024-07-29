Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Sayın Bakanımız, İran'ın Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere, 30 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecektir."
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