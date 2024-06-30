Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki son durumun ele alındığı ve çatışma durumunun bölgesel düzeye yayılma riskinin değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye olumsuz etkileri olabileceği ifade edildi. Görüşmede, terörle mücadele, ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler de konuşuldu.

30.06.2024 19:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, çatışma durumunun bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

Bakan Fidan, görüşmede, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Görüşmede, terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler hakkında fikir alışverişi de yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü - Son Dakika
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