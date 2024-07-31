Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Lübnan'da yaşanan olaylardan sonra İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonla görüştü. Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra bölgede yaşanan gelişmeler ve son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın, İran'da İsmail Haniye'nin öldürülmesi ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı."