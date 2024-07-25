Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistin'deki savaşında 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistin'deki savaşında 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını açıkladı. Bakan Fidan, İsrailli yetkililerin bir gün adalet karşısında hesap vereceğine inandığını belirtti.

25.07.2024 20:29
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Filistin'de yürüttüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını açıkladı. Bakan Fidan, "Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü savaşa ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 40 bine yakın Filistinli'nin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. X hesabından İsrailli yöneticilerin adalet karşısında hesap vereceğini vurgulayan Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum. Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistin'deki savaşında 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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