Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS Plus oturumuna katılmak üzere gittiği Nijniy Novgorod'da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ile görüştü. Görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS'in Nijniy Novgorod'da yapılacak BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile bir araya geldi. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Küba'ya uygulanan ambargo da gündemdeydi. Gazze'deki durumun değerlendirildiği görüşmede Fidan'ın Küba'nın Filistin davasına desteği için teşekkür ettiği öğrenildi.