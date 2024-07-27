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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan mevkidaşlarıyla Laos Başbakanı Siphandone'yi ziyaret etti.