Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'ta Başbakan Sonexay Siphandone'yi ziyaret etti.

27.07.2024 11:27
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan mevkidaşlarıyla Laos Başbakanı Siphandone'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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