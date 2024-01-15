Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.