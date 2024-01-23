Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, dün New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı öncesinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke heyetleri de yer aldı.