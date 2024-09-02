Hakan Fidan ve Suudi Bakan Faysal\'dan Gazze Görüşmesi

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum değerlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.