Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tanzanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İzmir'de öz kardeşini öldüren şüpheli Sırbistan'da yakalandı

İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir'den Sırbistan'a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.