Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.