Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNSMIL Başkanı Tetteh ile Bakanlık\'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNSMIL Başkanı Tetteh ile Bakanlık'ta görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı ve BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh'i Bakanlık'ta kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'i Bakanlık'ta kabul etti.
Kaynak: ANKA
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