Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, bölgesel sorunları ele almak için toplanıyor.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün Antalya'da yapılacak. Toplantıda, ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ev sahipliği yapacak. Toplantıda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde,

ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme hususunda değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Fidan'ın 18 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldığını hatırlatan yetkili, "Bakan Fidan, söz konusu toplantı marjında Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla dörtlü formatta ayrı bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının devamı mahiyetinde Dışişleri Bakanı Fidan, anılan ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart 2026 tarihinde İslamabad'da ikinci kez bir araya gelmişti. Son olarak, dörtlü formatta Bakan Yardımcısı düzeyinde 14 Nisan 2026 tarihinde İslamabad'da bir toplantı daha düzenlendi" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:47:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.