Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, bugün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapıyor. Toplantıda Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsil edildi. Dışişleri Bakanları, aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantıda Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ile önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi ve güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında istişareler yapılması bekleniyor.